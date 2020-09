Torna 'Puliamo il mondo' nel territorio di Vicopisano

In occasione della XXVIII edizione di Puliamo il Mondo, grande iniziativa nazionale di volontariato ambientale promossa da Legambiente, l’Amministrazione Comunale di Vicopisano, l'associazione Vico Verde e GVA Fratelli del Moro, insieme a Misericordia e Croce Rossa locali, promuovono una mattinata di pulizia, dalle 9 alle 13, domenica 27 settembre, sull’intero territorio comunale, rivolta a tutti e a tutte: volontari e volontarie, famiglie, adulti, bambini e bambine, persone di tutte le età e altre associazioni. Per i bambini e le bambine saranno disponibili i kit di Legambiente dedicati alla giornata.

I punti di incontro saranno tre: a Vicopisano, in Piazza Cavalca (per informazioni: Fabiola Franchi, Assessora all’Ambiente 335/5854401 e Juri Filippi, Assessore al Ciclo dei Rifiuti 348/2880864), San Giovanni alla Vena, in Piazza della Repubblica (per informazioni: Serena Tarroni, Consigliera alla partecipazione 347/4425380 e Alessio Ferrucci, Consigliere alle frazioni 320/7047263), Uliveto Terme, Piazza XXV aprile (davanti alla scuola primaria di Uliveto, gli altri punti di ritrovo saranno indicati al momento dell’adesione): Matteo Goretti, presidente di Vico Verde, 380/4947558).

Per partecipare è sufficiente essere muniti di guanti resistenti, di mascherina e di igienizzante, il resto sarà fornito. Saranno rispettate tutte le precauzioni anti-Covid necessarie per pulire il territorio in sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le famiglie con bambini e bambine potranno restare a pulire nelle strade, piazze e nei giardini pubblici delle varie frazioni. Altri gruppi di persone potranno spostarsi in zone più decentrate dove sono presenti rifiuti abbandonati, anche di grosse dimensioni. Saranno, in ogni caso, i vari referenti a dare indicazioni precise a tutti e a tutte.