Ambiente, volontari in azione per la pulizia della Penisola dei Gabbiani

Si è svolta nella mattinata di sabato 10 luglio la sesta edizione della Pulizia della Penisola dei Gabbiani a cura dell’Associazione dei Fruitori di Bocca di Serchio. L’evento, patrocinato dall’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, e dai Comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano, ha visto una nutrita presenza di partecipanti e volontari, nonostante il sabato tipicamente estivo. Presenti per le due amministrazioni comunali, l’assessore alle Politiche del volontariato Roberta Paolicchi del Comune termale, l’assessore all’Ambiente e alle Politiche del volontariato del Comune vecchianese, Mina Canarini, e l'assessore ai Servizi del territorio del Comune di Vecchiano Sara Giannotti.

“Molta la plastica raccolta durante questa importante iniziativa di educazione ambientale, elemento che evidenzia quanto sia importante da parte di tutte le istituzioni continuare ad agire in sinergia per sostenere concretamente tutti i percorsi plastic free, fondamentali per una vera sostenibilità ambientale sempre più attuabile e imprescindibile”, fanno sapere dai due Comuni. “Ringraziamo ancora una volta l’Associazione dei Fruitori di Bocca di Serchio per aver organizzato questo evento: il volontariato dimostra sempre più efficacemente di essere volano di sviluppo nella costruzione del vero spirito di comunità”.