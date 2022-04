Calambrone: una giornata di pulizia lungo lo Scolmatore

Una giornata di raccolta dei rifiuti nell’area dello Scolmatore, lato Calambrone. E’ l’iniziativa che si svolgerà domenica 10 aprile, a partire dalle 9.30. L’appuntamento, organizzato dalla sede di Pisa di Plastic Free Onlus, rientra nell’ambito della quarta edizione del Clean Up Nazionale Plastic Free, organizzata da Plastic Free Odv Onlus in tutta Italia per il fine settimana.

Questo il programma dettagliato dell’evento:

- 9:30. Inizio evento. Incontro con i volontari nello spiazzo antistante lo stabilimento balneare 'La Rondine', Calambrone. Briefing iniziale per la divisione delle squadre, per la spiegazione dei punti di raccolta Geofor, delle modalità di raccolta.

- 10:00: Inizio raccolta.

- 13:00. Fine evento. Foto e video di rito, si ritorna tutti alle proprie abitazioni.

L’evento può essere annullato in caso di maltempo. Plastic Free garantisce il pieno uso delle mascherine e il distanziamento interpersonale per tutta la durata dell’iniziativa. E’ possibile partecipare all’appuntamento iscrivendosi al seguente link: https://www.plasticfreeonlus. it/eventi/556/10-apr-pisa