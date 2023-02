A Pontedera ecco Riciclarte

Una iniziativa che parla di sostenibilità, circolarità, creatività. Tutto questo è Riciclarte, il progetto sviluppato da Alla Vigna Group in collaborazione con il Comune di Pontedera, gli istituti comprensivi cittadini Gandhi e Curtatone e due importanti aziende del territorio, Revet ed Ecoacciai.

A partire da domani, 1 febbraio e fino al 16, dodici classi quarte e quinte delle primarie di Pontedera entreranno proprio all'interno degli impianti e vedranno, dal vivo, il ciclo di raccolta, selezione, trattamento e riuso dei materiali. L'obiettivo è la sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti, il rispetto ambientale e il riciclo.

I filoni del progetto sono sostanzialmente quattro: la scultura con l'esposizione di opere d'arte realizzate con materiali da riciclo da Diego Scarpellini (la mostra è allestita nell'atrio e sulla scala di ingresso del Palazzo Comunale), il secondo è la scrittura, che si esprimerà su ecototem, il terzo è la musica con il concerto del gruppo Gaudats Junk Band (in programma il 19 febbraio in piazza Cavour), il quarto è la creatività, con laboratori per trasformare materiali e creare apparecchi per la musica.