Poste Italiane sempre più green: 13 nuovi mezzi elettrici al Centro di Ospedaletto

Poste Italiane viaggia sempre più 'green' in provincia di Pisa. Sono stati consegnati infatti 13 mezzi elettrici presso il Centro di Distribuzione di Pisa Ospedaletto per trasportare lettere e pacchi.

La nuova fornitura di mezzi elettrici consiste in totale in 3 furgoni elettrici ciascuno con una potenza di 44 kw, una autonomia di 200 km, una velocità massima di 140 km/h e un volume di carico di 3,1 m3, 40 auto elettriche ciascuna con di 52 kw di potenza, una autonomia di 350 km, una velocità massima di 140 km/h e un volume di carico di 1 m3, e 10 auto elettriche opel corsa (potenza 100kw- autonomia 350 km – velocità max 140 km/h – volume di carico 1m3).

Presso il Centro di Distribuzione sono state inoltre installate 5 colonnine elettriche con una potenza di 7,4 kw per la ricarica dei mezzi.

Il rinnovo della flotta aziendale, uno degli obiettivi del piano industriale ’24 SI’ dell’azienda guidata dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, proseguirà per tutto il 2022 e conterà in totale 5.800 veicoli elettrici consegnati in tutta Italia pari al 20% della flotta per arrivare a 28mila mezzi verdi entro il 2024.