Calci sostiene la mobilità green: installata la colonnina per ricaricare e riparare le biciclette

Un servizio in più per gli amanti del mezzo ecologico per eccellenza: la bicicletta. E’ stata infatti installata nell’area di sosta camper di via Brogiotti a Calci una colonnina per la riparazione e la ricarica delle bici. Un servizio sicuramente utile sia per gli abitanti che per i turisti e gli sportivi che, per hobby o necessità, utilizzano biciclette da strada, mountain bike ma anche e-bike sempre più in voga tra gli amanti delle due ruote. La proposta, arrivata dalla minoranza del Consiglio comunale calcesano e poi emendata dalla maggioranza e dunque poi approvata, ha trovato una soluzione fattiva nel centro del paese. Un primo passo per incentivare la mobilità lenta ma anche per rendere ancora più attrattivo, turisticamente e commercialmente, il paese con una sua già importante vocazione sportiva. La colonnina in alluminio non necessita di manutenzione straordinaria e possiede una pompa di gonfiaggio pneumatici, due prese Shuko per e-bike, un porta bici oltre ad un set di attrezzi quali cacciavite, chiavi regolabili e chiavi a brugola, strumenti utili per riparazioni immediate in caso di bisogno. Si tratta di uno strumento facile, immediato, resistente e, soprattutto, a portata di un click. La posizione della colonnina sarà infatti inserita in Google Maps permettendo ai ciclisti di trovare in ogni momento la postazione più vicina sul territorio senza necessità di scaricare app specifiche. Una marcia in più che va ad incentivare l’offerta turistica, sostenibile e ospitale della Valgraziosa che vede di fatto la continuazione del lavoro portato avanti in questi anni dall’amministrazione comunale per incentivare il turismo verde e quello sportivo.



"Con grande soddisfazione abbiamo visto realizzata la nostra proposta, oggetto di una mozione approvata all’unanimità in Consiglio comunale, di installare le colonnine per la riparazione delle biciclette e la ricarica di quelle elettriche - interviene la capogruppo di minoranza, Serena Sbrana - ancora una volta un nostro intervento concreto per il territorio, che offrirà un nuovo servizio ai cittadini, agli sportivi e ai turisti. Per ora è stata installata una colonnina in Piazzale G. Catanti (area sosta camper), ma ci auguriamo che a questa ne seguano altre in quanto, nell’ambito dello sviluppo della mobilità e del turismo sostenibile, si tratta di attenzioni per il territorio idonee a creare, oltre a un servizio per il cittadino, anche un potenziamento dell’offerta turistica e dell’accoglienza".

“Ringraziamo l’amministrazione e gli uffici per aver realizzato celermente un indirizzo che il nostro Consiglio comunale ha dato all’unanimità. Gran parte del turismo nel nostro paese si incentra sui ciclisti, sia di strada che di montagna, che ogni fine settimana popolano le nostre strade, i nostri sentieri, e contribuiscono a ravvivare l’economia del centro del paese. Da oggi, avranno a disposizione non solo una splendida valle da vivere in natura, ma anche la possibilità di ricaricare la propria bici elettrica o di eseguire piccole e semplici riparazioni” è il commento della capogruppo di maggioranza, Francesca Meneghini.



A concludere l’amministrazione comunale: “Questa è un’azione che va ad integrare ulteriormente un percorso già avviato. Siamo contenti di aver realizzato questa colonnina perché fin dal nostro primo insediamento abbiamo voluto fortemente connotare la promozione del territorio affiancando al richiamo storico culturale del nostro patrimonio architettonico, e in primis della nostra magnifica Certosa, anche azioni che potessero ulteriormente incentivare la presenza di turismo verde e sportivo a Calci. Siamo infatti convinti che queste peculiarità possano completare e aumentare l’attrattiva turistica della Valgraziosa”.

(nella foto la nuova colonnina per la ricarica e la riparazione delle biciclette a Calci)