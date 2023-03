Raggiungere gli impianti sportivi in modalità sostenibile: spin-off dell'Università di Pisa al fianco di Uisp

EcoGeko, spin off dell’Università di Pisa, è partner tecnologico dell’Uisp Nazionale nell’ambito del progetto SportPerTutti. Al centro della collaborazione c’è la mobilità sostenibile. L’App GoodGo messa a disposizione da EcoGeko consentirà infatti di calcolare le emissioni risparmiate durante gli spostamenti verso i centri sportivi in termini di CO, CO2, PM10 e SO2, oltre alle calorie consumate e alla distanza percorsa.

Il monitoraggio sarà attivo per tutto il mese di marzo e coinvolge tre impianti sportivi localizzati a Roma ('Fulvio Bernardini'), Bari ('Capocasale'), Casalecchio di Reno - Bologna ('Cittadella dello sport'). GoodGo contabilizzerà i km percorsi per raggiungere gli impianti attraverso modalità sostenibili (bicicletta, camminata, car pooling, monopattino, trasporti pubblici) e alla fine l’Uisp premierà gli sportivi più virtuosi in termini di sostenibilità.

“In linea generale, l’attività sportiva aumenta la sensibilità delle persone verso le tematiche ambientali - dice Antonio Pratelli, professore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa, uno dei soci fondatori dello spin-off accademico EcoGeko - l’iniziativa lanciata dall’Uisp mira ad amplificare questa consapevolezza degli sportivi contribuendo a metterla in pratica negli spostamenti quotidiani. EcoGeko è lieta di essere partner tecnologico del progetto SportPerTutti e di fornire la App GoodGo".

SportPerTutti è una iniziativa promossa dall’Uisp con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Per affrontare questa importante esperienza volta a supportare l’adozione di buone pratiche di mobilità sostenibile, Uisp Nazionale ha deciso di affidarsi alla consolidata professionalità di Simurg Ricerche, per l’elaborazione dei tre piani esecutivi di mobilità casa-impianto sportivo, e alla start-up e spinoff universitaria EcoGeko Srl per l’adozione della piattaforma di premialità GoodGo.