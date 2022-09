Torna il Giretto d'Italia, termometro della mobilità cittadina

Un'iniziativa per avere il polso della mobilità nel centro di Pisa. Torna, nell’ambito della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile, il Giretto d'Italia con i volontari di Fiab e Legambiente che, in collaborazione con l'Ufficio Bici di Pisamo, il 22 settembre dalle 7.30 alle 9.30, sui tre ponti centrali della città, conteranno tutti i mezzi di trasporto in transito.

"Con questa iniziativa si vuole contribuire a tracciare un quadro della mobilità urbana, soprattutto per capire come vengono effettuati gli spostamenti casa – scuola e casa – lavoro - sottolineano da Fiab e Legambiente - verranno contati auto, moto, bus, bici, monopattini ed anche i pedoni, ed i dati, che verranno resi noti nella tarda mattinata, potranno essere confrontati con quelli delle edizioni precedenti".

Le rilevazioni del Giretto d’Italia sono iniziate nel 2012 e sono state interrotte solo causa Covid; vengono effettuate senza alcuna modifica alla viabilità, in un ordinario giorno lavorativo ed a scuole aperte.