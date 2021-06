Peccioli: 20 mezzi elettrici ai commercianti per un centro storico green

L’obiettivo finale è quello di trasformare il centro storico di Peccioli in un’area pedonale. Un percorso ambizioso e rivoluzionario che partirà il 19 giugno con la consegna di 20 mezzi elettrici ai commercianti del centro storico. Auto che potranno utilizzare per un intero anno e il cui noleggio annuale sarà sostenuto da Belvedere Spa. Una sperimentazione con la quale l’amministrazione comunale vorrà puntare al connubio tra innovazione e mobilità green. Il progetto 'Mobilità sostenibile Peccioli' è un primo ma decisivo passo anche verso le linee guida dettate dal Touring Club Italiano e che ha permesso a Peccioli di confermare in questi anni il riconoscimento della Bandiera Arancione.

I destinatari della sperimentazione, come detto, saranno i commercianti. Coloro che vivono quotidianamente e più intensamente il centro storico. Il vantaggio per i pecciolesi sarà, nell’immediato, quello di avere molte meno auto per le vie del borgo, sostituite dai mezzi elettrici che sono, ovviamente, più silenziosi e non inquinano l’aria. I due modelli scelti (uno biposto, l’altro cargo) andranno a occupare anche minore spazio rispetto a una qualsiasi auto. Un altro vantaggio sarà per i commercianti, che potranno utilizzare i mezzi messi a loro disposizione dal Comune di Peccioli e Belvedere Spa per migliorare i loro servizi. In particolare con le consegne a domicilio, esigenza che si è fatta sentire fortemente durante la pandemia e che ben si lega alla struttura demografica dei residenti.

Per l’amministrazione, dopo le sperimentazioni avviate con la Scuola Superiore Sant’Anna, a partire da Mobot, il robot che porta la spesa presente, questo sarà un nuovo passo nel solco dell’innovazione e della tecnologia. Un circolarità del Sistema Peccioli che, anche con questo progetto di “ruote verdi”, potrà rendere il borgo l’ennesimo esempio di resilienza. Esattamente ciò che rende Peccioli protagonista, fino al prossimo novembre, con un suo spazio alla Biennale di Venezia. E dove, non a caso, anche il Mobot fa bella mostra di sé.

La consegna delle chiavi dei mezzi elettrici ai commercianti, che saranno brandizzati e saranno utilizzabili fin da subito, assicurati e omologati per la circolazione su strada, ci sarà sabato 19 giugno nella cornice suggestiva dell’Anfiteatro Fonte Mazzola. I mezzi, già assicurati, non avranno alcuna limitazione di circolazione. Offrendo uno strumento di lavoro “pulito” che si andrà ad aggiungere ai servizi già offerti ai negozianti.