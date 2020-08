Mobilità, il Parco: "Su viale delle Cascine fondamentale una nuova pista ciclabile più sicura"

L'Ente Parco spinge per la mobilità dolce nella consapevolezza che una nuova pista ciclabile in sede protetta sul viale delle Cascine, che sia più sicura e fruibile di quella attuale, è fondamentale per incentivare l'uso della bici per recarsi a San Rossore.

Per questo l'Ente, si legge in una nota, accoglie con favore la proposta del Comune di Pisa, emersa durante l'ultima riunione della Comunità del Parco, di realizzarla in tempi brevi.

"Il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, ed in particolare la Tenuta di San Rossore, si trova proprio all'incrocio di due importanti ciclopiste regionali che sono in corso di realizzazione: la ciclopista dell'Arno e la ciclopista tirrenica - sottolineano dall'Ente - la mobilità sostenibile è uno dei temi fondamentali in discussione sia nel piano integrato del Parco, che riguarda tutte le Tenute, sia nel masterplan speficifico su San Rossore su cui sta lavorando lo studio di progettazione internazionale 'Ratti Associati'".

"Il provvedimento di chiusura alle auto private nei fine settimana, adottato per rispondere all'esigenza di evitare assembramenti nel periodo successivo al lockdown e che è stato valido fino allo scorso weekend - proseguono - ha stimolato un ragionamento che ha l'obiettivo di offrire un'alternativa all'auto privata per recarsi alla Tenuta di San Rossore. Il trenino elettrico collegato al parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, il battello sull'Arno, la necessità di una sosta più ordinata nelle nuove aree parcheggio appena realizzate e la richiesta di una fermata del bus a San Rossore sono altri punti cardine su cui il Parco sta ragionando insieme agli enti ed alle istituzioni del territorio, così come è al vaglio l'ipotesi di realizzare un parcheggio prima dell'ingresso del Ponte alle Trombe".