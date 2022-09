La mobilità green si insegna a scuola: al liceo 'Russoli' ecco le rastrelliere per le biciclette

Un gesto semplice che ha l'obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile. Il liceo artistico 'Russoli' di Pisa ha chiesto e ottenuto dalla Provincia l'installazione all'interno del proprio cortile di rastrelliere bloccatelaio. Per una curiosa coincidenza l'installazione è avvenuta proprio in concomitanza con la Settimana della Mobilità Sostenibile.

Questa iniziativa ha una doppia valenza positiva: da un lato destina una parte degli spazi della scuola al parcheggio delle biciclette, dall'altra ne garantisce la sicurezza, dato che questo modello di rastrelliera permette un facile ancoraggio del telaio e della ruota anteriore alla struttura a U rovesciata fissata a terra.

Venerdì 23 settembre alle 11 si terrà una piccola inaugurazione delle nuove rastrelliere, per festeggiare, ma anche per pubblicizzare questa buona pratica, per suscitare l'interesse della cittadinanza e di tutte le scuole del territorio.