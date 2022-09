Puliamo il mondo a Calci nel segno dell'amore per l'ambiente

Torna nel fine settimana anche a Calci 'Puliamo il mondo', iniziativa promossa a livello nazionale da Legambiente.

Sabato 1 ottobre, dalle 16 alle ore 20, e domenica 2 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, in sala consiliare è in programma la mostra di opere in ceramica 'La Pace' a cura di Origami for Peace e Terre dei fossi doppi.

Domenica 2 ottobre tre le iniziative: in mattinata la 'Pulizia Attiva' aperta a tutti i cittadini, con ritrovo alle 10 in piazza Garibaldi (si consiglia un abbigliamento comodo, guanti e sacchi robusti); dalle 15,30, ai giardini Sandro Pretini, i laboratori di riciclo di 'Origami for peace' e di 'Musica, strumento per la Pace' (informazioni e prenotazioni al 345.9720594); alle 19, in sala consiliare, la proiezione del mediometraggio animato 'Sulle ali di una gru. Avvenutra di Tomoko'.