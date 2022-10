'Puliamo il mondo' arriva a Cascina: in due giorni impegnati 600 studenti

Venerdì 14 e sabato 22 ottobre andrà in scena a Cascina 'Puliamo il Mondo', che vedrà in campo 600 alunni e accompagnatori per pulire le aree intorno alle scuole. Al progetto partecipano: Istituto Comprensivo 'Fabrizio De Andrè', scuola primaria 'G. Pascoli', San Frediano a Settimo; Istituto Comprensivo 'Paolo Borsellino', scuola primaria 'Giovanni XXIII', Zambra; Istituto Comprensivo 'Giovanni Falcone', scuola primaria 'G. Galilei'; Istituto Comprensivo 'G. Falcone', scuola primaria 'S.G. Bosco'; Istituto Comprensivo 'G. Falcone', scuola secondaria di primo grado 'G. Pascoli'; Istituto Comprensivo 'De Andrè', scuola primaria 'U.Cipolli', San Casciano; Istituto Comprensivo 'Paolo Borsellino', scuola secondaria di primo grado 'Luigi Russo'.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con Legambiente Valdera e Italia Nostra sezione di Cascina. Ad ogni partecipante verrà fornito l’apposito kit per la raccolta dei rifiuti, che saranno poi riuniti nelle aree individuate per smaltirli correttamente. 'Puliamo il Mondo' è l'edizione italiana di 'Clean up the World' e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali. Gli obiettivi di 'Puliamo il Mondo' sono gli stessi di Legambiente per la protezione e la salvaguardia della natura: avere città più pulite e vivibili, riappropriarsi del territorio e sviluppare un cambiamento degli atteggiamenti dell’uomo verso l’ambiente.

Migliaia di cittadini ogni anno scendono in piazza con un unico obiettivo: rimuovere i rifiuti abbandonati dagli spazi pubblici, strade, parchi, canali, per rendere migliore il nostro territorio. Il tutto per avere un mondo nel quale la cultura ambientale sia fondata sulla tutela dell’esistente, sulla promozione di scelte, idee e comportamenti che riescano a incidere concretamente e positivamente su un futuro sostenibile per tutti, in un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, con gli altri esseri viventi e la natura. 'Puliamo il Mondo' non è soltanto un'azione di pulizia, ma anche un'occasione di educazione ambientale, per sensibilizzare la collettività sul grave problema dei rifiuti abbandonati e sulla prevenzione di questa pessima abitudine.