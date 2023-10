L'Associazione ambientalista Demetra organizza, sabato 7 ottobre, 'Puliamo insieme': una mattinata di pulizia di luoghi pubblici. Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte a questa passeggiata ecologica che ha come obiettivo quello di preservare e proteggere l'ambiente locale. Un'iniziativa divertente che, passo dopo passo, supporterà la sostenibilità ambientale.

Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 a Fornacette di fronte alla Chiesa Regina Pacis. Sono previsti due diversi itinerari:

- Percorso 'Parchi' in verde sulla cartina. Questo percorso inizia dalla Chiesa Regina Pacis e attraversa i parchi delle Paperelle e della Collinetta, prima di concludersi in Via Gramsci.

- Percorso in rosso sulla cartina: questo percorso percorre l'intera ciclabile fino al Parco della Lucchesina.

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sarà predisposto un punto informativo nel luogo di ritrovo prima della partenza. La partecipazione di tutti, come spiega l'amministrazione, è fondamentale per il successo dell'evento e per contribuire al meglio alla pulizia dell'ambiente. Ai partecipanti saranno forniti guanti e i dispositivi di sicurezza necessari per la pulizia.