Operazione Plastic Free a Pontedera: giornata di pulizia nel parco fluviale

La lotta alla plastica per un territorio più pulito passa anche da Pontedera dove domenica 18 aprile alle ore 10.00 presso il parcheggio dei Laghi Braccini in via Galvani, i referenti di zona dell'associazione Plastic Free, Rossella Sabatini e Massimo Vitone, hanno organizzato, in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente, una raccolta rifiuti che si svolgerà dal parco fluviale di La Rotta fino al parcheggio del Cineplex, comprendendo anche strade limitrofe e la zona dei Laghi Braccini, che fungerà anche da punto di ritrovo.

Nel nostro Paese più di 300 referenti sono impegnati nella creazione del più grande evento ambientalista, mai fatto in Italia. Gli appuntamenti sono 160, sparsi sul territorio nazionale. L'obiettivo che l'organizzazione si pone è di riuscire a raccogliere 100.000 kg di plastica e rifiuti, organizzando raccolte anche in zone dove non c'è il mare ma da cui inizia la filiera per preservarlo. "Il mare infatti - sottolineano gli organizzatori - inizia dalle nostre strade, dai tombini, dove spesso vengono gettati mozziconi di sigaretta ed altro. Ad inquinare sono soprattutto i prodotti 'usa e getta': cotton fioc, posate, bicchieri, bottiglie, sacchetti, cannucce ed imballaggi per alimenti, che spesso si trovano dispersi nelle nostre strade, campi, giardini pubblici, fossi e fiumi".

Dunque domenica l'intervento di rimozione rifiuti toccherà anche Pontedera. Tutti gli interessati all'evento ed ai suoi scopi sono invitati a partecipare. "Come amministrazione - dichiara l'assessore Mattia Belli - siamo felici di poter collaborare con l'associazione Plastic Free. Un'associazione che ha deciso di radicare anche nel nostro territorio una propria sede per diffondere la cultura della tutela e valorizzazione dell'ambiente, in particolar modo sul tema del recupero e riciclo delle plastiche. Temi totalmente condivisi dalla nostra amministrazione che, di conseguenza, proverà a portare avanti con l'associazione un percorso strutturato in tal senso. Ringrazio Geofor per il supporto costante in tutte le iniziative di sensibilizzazione sui temi ambientali; in particolare, per questa tipologia di evento, fornendo i dpi necessari e garantendo lo smaltimento dei rifiuti raccolti".