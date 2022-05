Pontedera, studenti operatori ecologici per un giorno: l'iniziativa per l'ambiente al villaggio scolastico

Una mattinata dedicata alla pulizia per i ragazzi di cinque classi di liceo scientifico e classico del villaggio scolastico di Pontedera, che hanno raccolto rifiuti nella parti antistanti le scuole e i parcheggi. Circa cento i ragazzi impegnati, armati di sacchi, guanti e strumenti per la raccolta, che hanno diviso quanto ritrovato per procedere al corretto smaltimento. Carta, vetro, indifferenziato, plastica, ma anche ingombranti e rifiuti speciali.

Assieme ai ragazzi e ai docenti, presenti anche gli assessori comunali Francesco Mori (Politiche educative) e Mattia Belli (Ambiente) per una iniziativa nata in collaborazione tra istituzioni scolastiche, amministrazione comunale, Geofor e Legambiente.

"I giovani si sono impegnati concretamente nella salvaguardia e nella tutela dell'ambiente nello spazio del villaggio scolastico, suddivisi per squadre di raccoglitori e tipologia di rifiuto, su strade, marciapiedi e aree a verde - ha spiegato Mori - siamo soddisfatti come amministrazione di questa sinergia proficua ed efficace con la comunità scolastica locale. Questa è una delle espressioni di una strada più ampia che i ragazzi stanno percorrendo sulla educazione ambientale".

"Il tema è proprio quello del proseguimento del percorso del progetto Differenziamo, collegato agli itinerari di educazione civica dei ragazzi - aggiunge Belli - quella di oggi è una delle giornate conclusive del percorso seguito in questo anno scolastico e che proseguirà anche nel prossimo, dove, sia Geofor che Comune, hanno dato e continueranno a dare il proprio supporto per andare avanti su questo cammino di formazione e informazione sull'educazione ambientale e su una conoscenza più approfondita di quelli che sono gli itinerari di raccolta differenziata e ciclo integrato dei rifiuti. Dunque, sensibilizzazione e consapevolezza di quella che oggi è l'economia circolare, che sta alla base dei servizi di igiene ambientale che quotidianamente vengono svolti sul nostro territorio".