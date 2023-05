Ponsacco, nuovo look per l'ecocompattatore: plastica e lattine in cambio di buoni sconto

Una nuova veste per l'ecocompattatore per plastica e lattine di Ponsacco in via Rospicciano. Un servizio che torna a disposizione della comunità grazie alla sinergia tra Confcommercio Provincia di Pisa, Comune di Ponsacco, Associazione Eliantus, Geofor e al contributo delle attività aderenti all'iniziativa.

Un progetto green ideato per sensibilizzare e promuovere la raccolta differenziata e garantire vantaggi concreti per cittadini e commercianti. Infatti, tutti coloro che conferiranno bottiglie in pet, flaconi e lattine all'interno dell'eco-compattatore riceveranno buoni sconto da spendere nei 43 negozi e attività commerciali della città aderenti all'iniziativa, tutte visibili nel box che riveste l’eco-compattatore.

Esprime piena soddisfazione Alessandro Simonelli, presidente Area Vasta Confcommercio Pisa e presidente del Centro commerciale naturale di Ponsacco: “Ci siamo subito attivati per ripristinare il servizio, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ponsacco, l’associazione Eliantus, che si occuperà dello svuotamento dell'eco-compattatore, e Geofor, che si occuperà del ritiro del multimateriale ogni sabato mattina. Un progetto che permetterà a chiunque di conferire il proprio multimateriale dando una mano all'ambiente e allo stesso tempo di alimentare un circuito virtuoso in favore delle attività di Ponsacco”.

“Come amministrazione siamo felici di vedere l’ecocompattatore tornato alla sua estetica iniziale - afferma l'assessore al Commercio e all'Ambiente di Ponsacco Roberta Lazzeretti - la scocca esterna è stata completamente rinnovata e corredata di tutti i loghi dei commercianti che hanno aderito a questa iniziativa. Per questo ringraziamo Confcommercio, per aver creduto e curato questo progetto, che per il nostro comune è molto importante, anche perché ha una doppia valenza, abbracciando sia il ramo commerciale che quello ambientale. Il restyling dell’ecocompattatore ci dimostra ancora una volta che i nostri commercianti sono parte attiva del territorio, attenti e sensibili anche alla tutela dell’ambiente”.

Queste le attività aderenti: Ottica Simonelli, Modè abbigliamento, Impronte da Gina, Radiologia Valdera, Lavanderia La Margherita, Concessionaria Auto 2000, Violet, Ottica la Sanitaria, Gioielleria Frosini. Donna Uomo estetica, Dress Style, Outlet Grandi Firme, Volpi Style, Air Look parrucchiere, Jolly Style, Enoteca Chicco d’Uva, Cucciolandia, Pizzeria da Chiara, Pizzeria la Luna, Distributore 4 petroli, Bar Kerostil, Fandango abbigliamento, Merlini Casa, Erboristeria erbe della salute, Macelleria Bini, Federica B abbigliamento, Farmacia Comunale, Tipografia nuova Stampa, Estetica Artestetica, Emily Line, Favilli pneumatici, Estetica Gea Anna Elisa Guarnieri, Athena palestra, Sistema Cliniche Dentali, Pasticceria da Nina, Martini frutta e verdura, Capogiro Parrucchieri, Il Barrino, Galleria Brunetti, Ricci poltrone e divani, Unipol assicurazione, Foschi impianti, Kalos estetica.