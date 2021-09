Elezioni amministrative 2021, come votare e orari di apertura dei seggi

Nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre si svolgeranno le elezioni amministrative 2021. Nella provincia di Pisa saranno quattro i Comuni chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del sindaco: Buti, Castellina Marittima, Santa Luce e Vecchiano.

Elezioni amministrative 2021, orari di apertura dei seggi e modalità di voto

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 3 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre. Possono votare tutti gli iscritti alle liste elettorali del proprio Comune di residenza che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 3 ottobre. Per esprimere il proprio voto è necessario il documento di riconoscimento e la tessera elettorale, su cui è indicato l'indirizzo e il numero del proprio seggio.

Nei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti, come nel caso di Buti, Castellina Marittima, Santa Luce e Vecchiano, non è previsto il ballottaggio e vince il candidato sindaco che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Esprimendo la preferenza per un candidato la si esprime anche per la sua lista.