Elezioni amministrative 2021, cosa prevede la legge elettorale

Tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre gli elettori di Buti, Castellina Marittima, Santa Luce e Vecchiano saranno chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del sindaco. Tutti e quattro i Comuni hanno meno di 15mila abitanti, perciò, come prevede la legge elettorale, non ci sarà alcun eventuale ballottaggio e verrà eletto sindaco il candidato che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

Elezioni amministrative 2021, la legge elettorale

La legge elettorale per le elezioni amministrative prevede regole diverse a seconda della popolazione dei singoli Comuni. Nei Comuni con più di 15mila abitanti, nel caso in cui nessun candidato riesca a raggiungere il 50% dei voti, è infatti previsto un secondo turno di ballottaggio tra i due più votati, mentre in quelli al di sotto dei 15mila abitanti, come detto, la votazione si svolge in un unico turno, con l'elezione del candidato che avrà ottenuto la maggioranza relativa.

Nei Comuni fino a 15mila abitanti alle liste collegate al sindaco eletto vengono assegnati due terzi dei seggi totali, mentre gli altri seggi vengono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. Nei comuni con più di 15mila abitanti esiste invece una soglia di sbarramento, con le liste che ottengono meno del 3% che non entreranno a far parte del consiglio. Il 60% dei seggi è assegnato alle liste collegate al sindaco eletto con almeno il 40% dei voti o eletto al ballottaggio.

In base al numero della popolazione, inoltre, varia anche il numero dei consiglieri comunali, che va da un minimo di 10 a un massimo di 48 eletti. Per i capoluoghi il numero di consiglieri è almeno 32, mentre nelle città con più di 250mila abitanti il numero sale a 36, fino ad arrivare a 40 sopra i 500mila abitanti.