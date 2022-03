I ragazzi dell’Itis 'A. Santucci' di Pomarance partecipano al progetto Edit - Epidemiologia dei determinanti dell’infortunistica stradale in Toscana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Promosso dall’Osservatorio di Epidemiologia dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana (ARS) il progetto consiste in un’indagine conoscitiva sugli stili di vita e i comportamenti alla guida nella popolazione studentesca tra i quattordici e i diciannove anni. Il sondaggio sottoposto a scuola a cinque classi dell’istituto, alla presenza del docente, collegandosi al sito web della ARS Toscana – (www.ars.toscana.it – progetto EDIT) è totalmente anonimo: non sussiste il minimo il rischio di identificazione diretta e indiretta del rispondente, infatti non è possibile individuare, correlare o dedurre dell’identità del rispondente. Le informazioni tese a raccogliere dati sulla conoscenza delle problematiche giovanili, comportamenti e dipendenze saranno utili per il monitoraggio ma anche un efficacie aiuto decisionale per gli organi decisionali regionali e nazionali. I ragazzi hanno partecipato con interesse al progetto e sono curiosi di vedere i risultati con i commenti dell’ARS.