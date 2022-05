il maestro francesco auriemma all’itis “a. santucci” di pomarance

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Grazie alla Prof.ssa Valentina Rando, che ha invitato i Maestri di Ju Jitsu del di Montecatini di Val di Cecina, i ragazzi del triennio dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance hanno potuto partecipare a delle lezioni di difesa personale. Il Ju Jitsu è un’antichissima Arte Marziale praticata dai Samurai che infonde in chi la pratica sicurezza interiore, padronanza del proprio corpo e delle proprie emozioni durante eventi di aggressione, unito ad una educazione ai valori umani basilari quali, la solidarietà, la lealtà, la comprensione, l’altruismo e il rispetto. Nel metodo impartito da Francesco Auriemma, Vice Brigadiere e maestro di II Dan Ju Jitsu e e I Dan Karate, i ragazzi imparano prima di tutto a controllare loro stessi, il loro corpo, la mente, le emozioni, e scoprire che quelli che sono i punti deboli possono poi trasformarsi in autentici punti di forza, attraverso l’esercizio della tecnica, unito a fondamentali importanti come il valore del rispetto, della lealtà, della solidarietà, dell’educazione, ma anche aspetti importanti della personalità come la rabbia, la determinazione, la paura, che vanno assolutamente gestiti e trasformati in una energia positiva che amplifica la capacità di difesa per strada e nella vita di tutti giorni. Per la professoressa Valentina Rando stato veramente interessante conoscere il maestro Francesco Auriemma e i suoi collaboratori e l’arte marziale praticata dai Samurai, con curiosità ed impegno i nostri ragazzi si sono messi in gioco praticando Ju Jitsu e studiando diverse tecniche di Difesa Personale. Al termine del Progetto il prof. Luca Antonelli ha rivolto un particolare ringraziamento al Maestro Auriemma ed ai suoi collaboratori, tra i quali c’era anche Massimo Battaglini un ex alunno della scuola.