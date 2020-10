'Lavoro Sviluppo Ambiente': sostegno a Betti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Abbiamo raggiunto l’apparentamento elettorale con il candidato Michelangelo Betti sulla base di uno stringente accordo programmatico che consentirà di gettare le basi per un futuro migliore per Cascina e i suoi cittadini; la coalizione tra la Lista 'Lavoro Sviluppo Ambiente' e Movimento 5 Stelle, grazie all’opposizione puntuale e cogente prodotta nei quattro anni di Amministrazione della destra a trazione leghista, metterà a disposizione della nuova ed allargata coalizione di centrosinistra che lo sosterrà nel ballottaggio di domenica e lunedi prossimi (4 e 5 Ottobre), la competenza, la progettualità e la visione del futuro per le quali ci siamo battuti e chiesto la fiducia agli elettori cascinesi il 20 e 21 Settembre scorsi. Un apporto doppiamente utile: per porre fine all’esperienza dannosa e inconcludente della destra e per stimolare l’azione della prossima Amministrazione verso obiettivi qualificanti e progressisti. Domenica e Lunedi vota e fai votare Michelangelo Betti Sindaco di Cascina.

IL PRESENTATORE DELLA LISTA STEFANO CATENI