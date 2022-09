Estesa l'allerta meteo, codice arancione per temporali forti nel sud della Provincia

Resta alta in Toscana la vigilanza meteo, con un nuovo aggravio dell'allerta emesso in questi giorni. Dalle ore 18 di oggi, giovedì, fino alle ore 7 di domani, 30 settembre, l'avviso di criticità per temporali e rischio idrogeologico è arancione per gran parte della Regione. I Comuni della provincia pisana interessati sono: Casale Marittimo, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pomarance, Riparbella e Santa Luce. Per tutti gli altri l'allerta resta gialla, sempre fino a domattina.

Le previsioni

PIOGGIA: oggi, giovedì, peggioramento dal pomeriggio-sera con precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco di forte intensità. Cumulati medi intorno a 20-30 mm sulle zone centro-settentrionali e intorno a 15-20 mm altrove. Massimi fino a 50-100 mm, possibili ovunque. Domani, venerdì, ancora precipitazioni sparse durante la notte, localmente a carattere di rovescio o temporale; successivamente possibile pausa, ma ripresa delle precipitazioni dal pomeriggio quando tenderanno a divenire più diffuse sul territorio e localmente a carattere temporalesco, anche di forte intensità. Cumulati medi intorno a 20-30 mm su gran parte della regione e massimi fino a 50-100 mm. Intensità orarie anche fino a 50 mm/h.

TEMPORALI: Oggi, giovedì, possibilità di temporali localmente di forte intensità dal pomeriggio-sera. Domani, venerdì, possibili isolati forti temporali durante la notte e nuovamente possibili forti temporali sparsi nel pomeriggio-sera.

VENTO: oggi, giovedì, fino al pomeriggio venti di Libeccio con raffiche fino a 70-90 km/h sull'Arcipelago settentrionale (in particolare su Gorgona), fino a 70-80 km/h sulla costa livornese e pisana e sui versanti sottovento all'Appennino (attenuazione dalla sera ). Venerdì nulla da segnalare.

MARE: oggi, giovedì, mare molto mosso a nord dell'Elba (altezza d'onda significativa fino a 2-3 metri al largo tra Capraia e Gorgona e fino a circa 2-2,5 metri sulla costa livornese e pisana). Domani, venerdì, moto ondoso in attenuazione.