Maltempo, fenomeni in attenuazione in Toscana: resta il codice giallo

È iniziato il miglioramento dei fenomeni meteorologici che in queste ore colpiscono la Toscana, sussistono comunque precipitazioni sparse, anche temporalesche, di difficile localizzazione ma più persistenti nelle zone centrali e meridionali.

La Sala operativa unificata della Protezione civile ha prolungato così la vigilanza connotandola con il codice giallo per i rischi idraulici del reticolo principale e minore e per temporali in tutta la regione fino alla giornata odierna. Unica eccezione temporale l'area pertinente al reticolo principale dell'Arno, dal Casentino alla Costa, che vedra terminare l'allerta sabato alle 12.