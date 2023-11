Maltempo, una nuova perturbazione investe la Toscana: giornata di allerta meteo

Sarà una giornata segnata dal maltempo quella di oggi, giovedì 2 novembre, su gran parte dell'Italia e anche in Toscana, dove dalla Sala operativa della Protezione civile regionale è stata emessa un'allerta meteo in vista della perturbazione in arrivo.



Ecco nel dettaglio gli avvisi di criticità emessi:



- Allerta gialla per rischio idraulico reticolo principale dalle 15 alla mezzanotte.

- Allerta gialla anche per il reticolo minore fino alle 15 dopo di che sale ad arancione fino alla mezzanotte.

- Allerta gialla per temporali forti dalle 12 alla mezzanotte.

- Allerta gialla per vento dalle 15 alla mezzanotte.

- Allerta gialla per mareggiate dalle 18 alla mezzanotte.



Nella vigilanza di oggi, fanno sapere dalla Regione, verrà valutato l'eventuale innalzamento del livello di rischio per vento, mare e temporali su alcune aree.

Di seguito le previsioni del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Toscana:

Tra oggi, giovedì, e venerdì nuova perturbazione molto intensa in transito sul centro-nord Italia.

PIOGGIA: oggi, giovedì, precipitazioni inizialmente sul nord-ovest, in intensificazione a partire dal primo pomeriggio quando potranno assumere carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità.

TEMPORALI: dalla tarda mattinata di oggi, o primo pomeriggio, possibili temporali, anche di forte intensità, inizialmente sul nord-ovest. Possibili forti colpi di vento e grandinate.

VENTO: rinforzo dei venti da sud dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio e, soprattutto dalla sera, previste forti raffiche ovunque.

MARE: dalla sera mari agitati.