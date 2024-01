Una nuova allerta meteo per rischio idraulico ed idrogeologico del reticolo minore è stata diffusa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. L’allerta, che aggiorna la precedente, è iniziata alle ore 21 di ieri, venerdì 5 gennaio, e sarà attiva fino alle 18 di oggi, 6 gennaio. Il codice arancio è previsto per i bacini del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, anche in considerazione dalle particolari condizioni del reticolo minore a seguito dell'alluvione del novembre scorso. Per il resto della regione è previsto un codice giallo.

Come anticipato, l'allerta gialla era già in vigore sulla Toscana settentrionale, ma dal pomeriggio di ieri la perturbazione atlantica in transito ha portato ad un intensificarsi delle precipitazioni, specie in serata. Anche oggi, sabato, è previsto tempo perturbato con piogge, rovesci e locali temporali.

Date le condizioni atmosferiche, il Comune di Cascina ha deciso di annullare la discesa della Befana dalla Torre dell'Orologio, prevista per il 6 gennaio alle 17.30. Nei prossimi giorni l'Amministrazione comunale e Vigili del Fuoco valuteranno il possibile recupero dell'evento. Andrà invece avanti anche per tutta la prossima settimana la raccolta fondi in favore dell'Associazione Team Deri Sla. Sarà anche deciso in giornata se domenica 7 gennaio potrà tenersi il primo Mercantico 2024.