Maltempo in Toscana: allerta meteo fino a lunedì

Tempo in peggioramento in Toscana. Dopo l'allerta meteo scattata alle 13 di oggi, domenica 20 settembre, e in vigore fino alla mezzanotte, un nuovo avviso di criticità di codice giallo è stato emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale per il sud della Toscana: previsti forti temporali e piogge fino alle 20 di lunedì 21. I fenomeni interesseranno la fascia meridionale della regione, dall'entroterra pisano-livornese fino alle province di Grosseto e Siena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.