Maltempo, freddo e neve: allerta meteo di codice arancione anche nel pisano

L'avviso riguarda gran parte della Toscana. Codice giallo per ghiaccio e vento per la giornata di sabato

Aumenta il rischio neve su gran parte della Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale, che ieri aveva diramato un avviso di codice giallo, ha emesso una nuova allerta meteo, stavolta di codice arancione, per neve sulla Toscana centro-meridionale dalle ore 21.00 di questa sera, venerdì 12 febbraio fino alle ore 10.00 di domani, sabato 13 febbraio.

L'allerta sarà invece gialla per rischio ghiaccio dalle ore 18.00 alla mezzanotte di sabato e per rischio vento per tutta la giornata di domani.

Fenomeni previsti

Oggi, venerdì, è atteso l'ingresso di masse d'aria fredda di origine continentale da est a cui si assoceranno, dal tardo pomeriggio-sera, nevicate sparse fino a bassa quota, in particolare sui settori appenninici e centro-meridionali.

VENTO: oggi venti da NE con raffiche fino a 40-50 km/h, localmente fino a circa 70 km/h sulla costa. Domani, sabato, venti di Grecale (NE) su tutta la regione con raffiche fino a 70-100 km/h sui rilievi e zone sottovento e sulla costa, fino a circa 50-60 km/h altrove.

NEVE: oggi, venerdì, deboli nevicate sparse dal tardo pomeriggio in intensificazione in serata. Neve inizialmente a quote collinari nelle zone interne e appenniniche (200-400 metri), a quote di montagna sull'Amiata (oltre i 600 metri). Dalla sera e fino alla prima parte di domani quota neve in abbassamento fino a quote pianeggianti (0-200 metri) su tutte le zone interne ad eccezione del grossetano (quote collinari). Accumuli attesi: intorno ai 5-10 cm a quote di collina e montagna, o localmente superiori sulle province di Arezzo, Siena, entroterra grossetano e versanti orientali dell'Appennino. Intorno ai 2 cm in pianura.

GHIACCIO: oggi, venerdì, niente da segnalare. Domani temperature inferiori allo zero su buona parte della regione in particolare dopo il tramonto. Possibile formazione di ghiaccio.