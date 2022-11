Arriva la neve in Toscana: allerta meteo sugli Appennini

Prima neve in Toscana. Dal pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre, saranno possibili nevicate a quote di montagna, fino agli 800 metri, sui rilievi appenninici fiorentini e aretini.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso un codice giallo, in vigore dalle ore 15 fino alla mezzanotte, che interesserà Romagna toscana, Mugello, Casentino e Valtiberina.



Resta confermato fino alle 20 di stasera il codice giallo per mareggiate e vento su costa centro-meridionale e arcipelago.