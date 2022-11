Pioggia e temporali in Toscana: scatta l'allerta meteo

Aumenta l'instabilità e l'aria umida in arrivo porta pioggia e temporali anche in Toscana.

Domani, giovedì 10 novembre, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. Nelle prime ore della giornata pioggia e temporali saranno concentrati soprattutto al nord-ovest, per poi interessare il resto della regione nel corso della mattinata.

Su nord-ovest, zone costiere centro-settentrionali, Arcipelago e Valdarno inferiore i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi, associati a colpi di vento e grandinate. Graduale miglioramento in serata.

Alla luce di queste previsioni la sala operativa della Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo valido a partire dalla mezzanotte fino alle 20 di giovedì 10 novembre.