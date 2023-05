Venerdì di piogge e temporali: scatta l'allerta meteo

Tempo in peggioramento sulla Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali per l'intera giornata di domani, venerdì 12 maggio (con validità da mezzanotte di giovedì a mezzanotte di venerdì), che sarà caratterizzata da rovesci o temporali. I fenomeni saranno forti e a tratti più persistenti sulla costa e il nord-ovest tra la notte e la mattina e, nelle ore successive, sulle zone centrali ed interne. Saranno possibili forti colpi di vento e locali grandinate.

A essere interessate saranno tutte le province della Toscana.

Per il resto della giornata di oggi, giovedì 11 maggio, si prevedono rovesci o brevi temporali sulle zone interne.