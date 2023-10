Maltempo, nuovo peggioramento: emessa una nuova allerta meteo

Dopo la breve tregua della giornata di oggi è previsto un nuovo peggioramento del meteo nella giornata di domani, domenica 29 ottobre, con piogge più probabili sul nord ovest, sulla costa e sull'appennino, più frequenti dalla sera. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo

valido a partire dalle 20 e fino alla mezzanotte di domenica 29 ottobre per rischio idrogeologico e temporali forti. Previsto per domani anche un rinforzo dei venti, mentre i mari, al largo, saranno da mossi a molto mossi.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo https://www. regione.toscana.it/ allertameteo