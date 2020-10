Maltempo, prosegue l'instabilità: allerta meteo sulla costa per temporali

Ancora tempo instabile sul nostro Paese e anche in Toscana, dove ad essere interessati dal maltempo sono quasi tutta la costa, a partire dalla Versilia fino al golfo di Follonica, e l’Arcipelago. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha perciò emesso un codice giallo per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, valido dalle 22 di stasera fino alle 10 di domani, venerdì 16 ottobre. Possibilità di rovesci e locali temporali nella notte e in mattinata, con locali colpi di vento e grandinate.

