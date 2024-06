Temporali forti sul litorale: scatta l'allerta meteo

Maltempo in arrivo sul litorale toscano. Il transito di una perturbazione atlantica causerà infatti domani, giovedì 13 giugno, condizioni meteo di marcata instabilità, con la possibilità di temporali anche intensi su tutta la costa, l’ Arcipelago e l'immediato entroterra. Nel pomeriggio possibili temporali sulle zone interne, in particolare quelle centromeridionali.

Per queste zone la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti, valido dalle ore 7 alle ore 15 di giovedì 13 giugno.

Per gran parte della stessa giornata il mare risulterà molto mosso su Gorgona e Capraia e sul litorale centrosettentrionale.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/allertameteo.