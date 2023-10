Pioggia, vento e mareggiate: nuova allerta meteo in Toscana

Prosegue in Toscana l’allerta meteo per piogge, temporali, forte vento, rischio idraulico ed idrogeologico e rischio mareggiate.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità di colore ‘giallo’ che, a partire dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 ottobre, e per tutta la giornata di domani, interesserà progressivamente le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

A causa di una profonda depressione che interessa buona parte dell'Europa anche sulla Toscana ci sarà tempo instabile e a tratti perturbato.

Nel pomeriggio di oggi sono previsti rovesci e locali temporali sulle zone settentrionali, più intense su Lunigiana e Garfagnana. Domani, venerdì 20 ottobre, sono invece attese precipitazioni, anche temporalesche e di forte intensità, sul centro-nord della regione, soprattutto nel pomeriggio e a sera.

Per quanto riguarda il vento, oggi soffierà Scirocco, con possibili raffiche fino a 50-60 km/h sulle zone centro-meridionali e sull'Appennino. Domani sono previsti venti forti da sud, che in mattinata nelle zone centro-meridionali potranno avere raffiche fino 70-90 km/h, mentre sull’Appennino potranno arrivare fino a 90-100 km/h, con intensità anche maggiore sulle zone di crinale. Nel pomeriggio di venerdì inizierà a soffiare Libeccio, che porterà ad una progressiva attenuazione dell'intensità.

Il mare giovedì sarà localmente molto mosso a sud dell'Elba, mentre venerdì sarà molto mosso o localmente agitato a nord di Capraia.