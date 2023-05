Maltempo, ancora instabilità in Toscana: allerta meteo per temporali forti

Nonostante il consolidarsi dell'alta pressione persistono sulla Toscana condizioni di locale instabilità pomeridiana con temporali forti in particolare nelle aree interne del centro-sud. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti esteso a tutta la regione con validità dalle 12 alle 22 di domani, giovedì 25 maggio. Inoltre permane ed è prolungato a tutta la giornata di domani il codice giallo per rischio idrogeologico nell’alto Mugello.

Per oggi, mercoledì, instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle province di Siena, Arezzo e Firenze. Domani prosegue l’instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi localmente forti, più probabili e frequenti sulle zone centro-meridionali. Possibili colpi di vento e grandinate.