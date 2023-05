Maltempo: prorogata l'allerta meteo sulla Romagna toscana

Prorogata fino alle 23.59 di venerdì 19 maggio l'allerta meteo di colore giallo per la Romagna toscana, emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale per rischio idraulico del reticolo minore e rischio idrogeologico. Previste piogge anche sul resto della regione.



Prosegue la bassa pressione che sta causando una temporanea instabilità sul centro Italia. Tra domani, venerdì 19 maggio, e dopodomani, sabato 20, è inoltre previsto un nuovo centro di bassa pressione sul Canale di Sicilia e sul Tirreno meridionale, che porterà un tempo molto instabile al sud Italia e un generale peggioramento anche sul resto della penisola.



Oggi, giovedì 18 maggio, pomeriggio sono attesi piogge e rovesci sparsi sulla provincia di Grosseto e sulla parte meridionale della provincia di Livono.

Piogge sparse, deboli o moderate, sono attese dalla tarda sera e per la giornata di domani, venerdì 19, soprattutto sulle zone costiere e appenniniche, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli. Cumulati medi sono previsti sulle aree appenniniche esposte ad est (Romagna Toscana e Valle del Reno), sulla costa settentrionale e sull'Arcipelago.

Possibili temporali sul grossetano e l'Arcipelago, mentre il vento arriverà soprattutto da nord est, con occasionali raffiche fino a 30-40 km/h nelle pianure sottovento all'Appennino.