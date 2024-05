Piogge e temporali: emessa una nuova allerta meteo

La vasta area depressionaria che sta interessando l’Europa provoca instabilità anche in Toscana, con piogge e temporali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per tutta la regione. Inoltre ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti con validità dalla mezzanotte fino alle ore 9 di domani, venerdì 3 maggio, limitatamente a tutta la fascia costiera (isole comprese) e alle zone adiacenti dell'entroterra.

Per oggi, giovedì, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità, più frequenti sulle zone centro-settentrionali. Domani, venerdì, piogge e rovesci nella prima parte della giornata sulla costa e sulle zone centro-meridionali. Mare molto mosso in attenuazione dalle prime ore del mattino di venerdì.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/allertameteo