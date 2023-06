Maltempo: allerta meteo per l'Alto Mugello

Oggi, giovedì 8 giugno, possibilità di isolati temporali pomeridiani sui rilievi e nella zona dell'Alto Mugello (Romagna toscana). Sulla base di questa previsione, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido per la zona della Romagna toscana, fino alla mezzanotte di oggi giovedì 8.

Per domani, venerdì 9 giugno, si prevede invece un codice verde per tutta la regione.