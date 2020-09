Piogge e temporali in Toscana: scatta l'allerta meteo

Peggioramento in arrivo sulla nostra regione. Allerta gialla infatti in Toscana per domenica 20 settembre, quando saranno possibili fenomeni intensi di pioggia e rovesci occasionalmente pericolosi a carattere locale.

Dalle 13 alla mezzanotte di domani sono previsti forti temporali, raffiche di vento e possibili grandinate. I fenomeni interesseranno la fascia costiera, dalla Versilia al grossetano, e la zona più interna del Valdarno inferiore e Valdelsa -Valdera.