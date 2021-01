Ancora maltempo in Toscana: prolungata l'allerta meteo

Insiste il maltempo in Toscana. L'allerta meteo di codice 'giallo' è stata così prorogata fino alle ore 23.59 di domani, 4 gennaio, su tutta la regione. In particolare sono attese per questa sera precipitazioni sparse e intermittenti, anche a carattere di rovescio o breve temporale, più probabili e frequenti lungo l'Appennino e sulle zone occidentali della regione.

Domani, lunedì 4 gennaio, le precipitazioni saranno invece più frequenti sul nord-ovest e sulle zone meridionali della regione. In particolare si attendono cumulati medi significativi sulla Toscana nord-occidentale, sull'Arcipelago e sulla costa grossetana. Possibili inoltre temporali isolati questa sera e domani sulle isole dell'Arcipelago, le zone costiere e quelle limitrofe. Occasionali colpi di vento e grandinate. Per domani sono previste anche raffiche di vento Libeccio fino a 60-80 km/h sull'Arcipelago a sud di Piombino e mare molto mosso.

Per quanto riguarda la neve, infine, nella serata di oggi previste nevicate poco abbondanti a quote intorno ai 900-1000 metri, mentre domani la neve è attesa anche a quota 700-800 metri.