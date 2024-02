Maltempo, tornano pioggia, vento e mareggiate in Toscana: scatta l'allerta meteo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Dopo la parentesi dal sapore primaverile torna il maltempo in Toscana. Una perturbazione in avvicinamento, con correnti d’aria miti e umide, porterà in quasi tutta la regione, ad eccezione dell’area centrale lungo l’asta dell’Arno, condizioni di maltempo con pioggia, vento e mareggiate.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità gialla che, fin dalle ore 15 di oggi, giovedì 22 febbraio, interesserà per vento forte i crinali appenninici della Romagna toscana e della Valtiberina, per poi estendersi, dalla mezzanotte e fino alle 18 di domani, venerdì 23, alla Toscana centro-meridionale e all’arcipelago.

Piogge intense da domani, venerdì, dapprima sulle zone occidentali e poi sui bacini di Reno, Ombrone pistoiese e Mugello: il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sarà in vigore dalle 6 fino alle 18 di venerdì 23.

Codice giallo anche per mareggiate, su arcipelago e costa centro-settentrionale, dalle 12 fino alla mezzanotte di venerdì.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/allertameteo