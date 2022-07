Maltempo, allerta meteo per forti temporali in Toscana

E’ in vigore dalle ore 14 e durerà fino alle 20 di oggi, martedì 26 luglio, l’allerta giallo per forti temporali emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale.

Sono interessate al fenomeno, dovuto ad una lieve flessione del campo di alta pressione, con infiltrazioni di aria relativamente più fresca, le zone più interne della regione, in particolare quelle appenniniche, nelle province di Arezzo, Siena e Firenze. I temporali, localmente, potranno risultare associati anche a colpi di vento e grandinate.

Lo scenario, sottolinea la Sala operativa, è caratterizzato da elevata incertezza previsionale e saranno possibili fenomeni occasionalmente e localmente intensi, anche con effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore.