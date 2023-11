Maltempo: estesa l'allerta meteo per vento e mareggiate

Esteso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale il codice giallo per vento e mareggiate che interessa il mare a nord dell’isola d’Elba e la costa pisano-livornese, fino alle ore 10 di domani, mercoledì 15 novembre. Esteso anche quello per vento per i crinali appenninici di Romagna toscana, bacino del Reno e Valtiberina, fino alle 8, sempre di domani.

Oggi, martedì, possibili deboli piogge o pioviggini sulle zone centro-settentrionali (in particolare in prossimità dei rilievi). Raffiche di Libeccio fino a 60-80 km/h sull'Arcipelago a nord dell'Elba, fino a 70-100 km/h sui crinali appenninici. Possibili raffiche fino a 50-60 km/h anche sul litorale livornese. Moto ondoso in aumento fino ad agitato al largo. Domani, mercoledì, residue pioviggini fino alla prima parte del mattino su quelle settentrionali. In mattinata raffiche di Libeccio fino a 60-80 km/h sull'Arcipelago a nord dell'Elba e fino a 70-100 km/h sui crinali appenninici e sottovento. Rapida attenuazione dei venti. Mare molto mosso.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/ allertameteo