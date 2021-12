Vento e mareggiate: sabato di allerta meteo in Toscana

Nel pomeriggio di domani, sabato 4 dicembre, una nuova perturbazione porterà pioggia sulle zone settentrionali della regione e, in particolare, farà registrare un rinforzo dei venti di Libeccio e un aumento del moto ondoso. Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per mareggiate valido a partire dalle 12 e fino alla mezzanotte di sabato 4. Il mare, dal pomeriggio, tenderà ad essere agitato a nord di Piombino e altrove molto mosso.

Prosegue fino alle 18 di oggi, come previsto, il codice giallo per vento con forti raffiche nella valle dell'Arno a Firenze, nel Valdarno inferiore, nella valle del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese.

Nella notte fra venerdì e sabato e fino alle prime ore del mattino possibili gelate, con formazione di ghiaccio in caso di ristagni di acqua o superfici bagnate.