Maltempo, vento forte: allerta meteo sull’appennino della Romagna Toscana

Dal pomeriggio di domani, giovedì, venti in rinforzo sui crinali appenninici e in ulteriore rinforzo in serata nelle zone del Reno e della Romagna Toscana: per i comuni di questi territori, che ricadono nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 20 alla mezzanotte di domani, giovedì 11 marzo.