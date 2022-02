Maltempo, allerta meteo per vento in Toscana

Una rapida perturbazione seguita da aria fredda di origine artico-marittima è in arrivo su quasi tutta la Toscana; dalla serata di oggi 25 febbraio fino alla mezzanotte di sabato 26 febbraio scatta il codice giallo per vento su tutta la Regione ad eccezione delle aeree più a nord ovest. In base al bollettino emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale è infatti previsto un rinforzo dei venti di Grecale; raffiche di vento forti sono attese sull’Appennino tosco-romagnolo e sull’Amiata e anche sulle zone collinari del senese, dell’aretino e del grossetano. Locali forti raffiche saranno possibili su buona parte delle zone di pianura. Rimangono più riparate dal vento le province di Massa Carrara e Lucca.



