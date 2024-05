Un cielo rosastro intenso, con sfumature che fanno proprio pensare all'aurora boreale. E' stato visibile nella tarda serata di ieri, 10 maggio, uno straordinario fenomeno atmosferico che ha colpito la popolazione, con tante segnalazioni in tutta Italia. Numerosissime le immagini pubblicate sui social network. Si è trattato, nello specifico, di un effetto ottico derivante da una tempesta geomagnetica legata all'attività del Sole. Il fenomeno è conosciuto anche con l'acronimo di 'Sar'. Su Today.it si trova la spiegazione nel dettaglio, con l'avviso in proposito emesso dall'agenzia metereologica americana Noaa. Per chi se lo fosse perso, è possibile che possa avvenire anche durante il fine settimana.

L'aurora boreale si forma dopo che le particelle solari interagiscono con gli atomi di ossigeno intrappolati nel campo magnetico terrestre, quando l'attività solare è particolarmente intensa. Le particelle provenienti dal Sole possono interagire con l'ossigeno molecolare ancora più in alto, tra i 400 e gli 800 km. Questo genera il colore tendente al rosso avvistato in molti posti in Italia.

Aurora Boreale visibile in varie zone d'Italia. pic.twitter.com/Pho0Ca4I9N — NotizieMeteoItalia (@MeteoNotizie) May 10, 2024

Foto da Facebook Meteo Pisano di Simone Cicalini, fatta al confine pisano di Casole d'Elsa (SI).