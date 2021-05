Meteo, quando arriva il caldo? Le previsioni

L'anticiclone si sta per affacciare sullo Stivale, portando in dote un aumento delle temperature che coinvolgerà tutta la penisola ad eccezione del Nord, dove il tempo sarà meno stabile a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione proveniente dalla Scandinavia

L'estate si avvicina e con lei anche le temperature più calde che, almeno nelle ultime settimane, avevano lasciato spazio a pioggia e maltempo. Ma quando arriverà il vero caldo? Per un primo assaggio di clima estivo non dovremo aspettare molto: già dal prossimo weekend in alcune zone dello Stivale, l'anticiclone africano farà irruzione, portando con sé un aumento delle temperature. Ad essere abbracciato dalla prima afa dovrebbe essere soprattutto il Meridione, mentre al Nord e al Centro il maltempo continuerà ad essere protagonista almeno per qualche altro giorno.

Quando arriva il caldo?

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, sabato 22 e domenica 23 maggio saranno due giornate in gran parte asciutte e soleggiate, ci saranno soltanto alcuni temporali pomeridiani sull'arco alpino. Sarà da domenica che l'alta pressione a matrice sub-tropicale comincerà a salire verso l'Italia e a influenzare il Sud con i primi diffusi 28-30°C su molte città. Al Centro non si salirà oltre i 25°C come al Nordest (a parte Bologna che segnerà 27°C). Con l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano abbraccerà anche le regioni centrali e le temperature cominceranno a lievitare considerevolmente su molte città. Per qualche esempio, Firenze toccherà i 30°C, Roma 32°C, Napoli 34°C come Lecce, Foggia volerà a 36, Potenza e Bari a 32°C. Farà meno caldo al Nord anche se si potranno toccare punte di 26°C al Nordest, specie in Emilia e sul basso Veneto. La presenza anticiclonica inoltre potrebbe durare almeno per 5-6 giorni.

Ancora temporali al Nord

Ma se le correnti calde porteranno una maggiore stabilità sulla maggior parte delle regioni, il bel tempo non durerà a lungo, almeno non ovunque. Il Nord deve prepararsi ad un nuovo 'attacco' di correnti fredde in arrivo dalla Scandinavia, che andrà a contrastare gli effetti dell'anticiclone africano. Come riportano i meteorologi di 3B Meteo, il settentrione dovrà fare i conti con l'alternanza tra sole, cielo nuvoloso e qualche temporale, mentre al Centro e al Sud il tempo si manterrà più stabile.

Fonte Today.it