Meteo, scoppia l'estate: in arrivo l'anticiclone africano

L’anticiclone africano è pronto per innescare una nuova ed intensa ondata di calore verso l’Italia centro-meridionale, un'ondata che coinvolgerà anche la Toscana nei prossimi giorni. Lo rende noto Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Il tempo si manterrà sostanzialmente stabile nel corso della settimana, con cielo sereno di tanto in tanto offuscato da qualche sottile velatura a partire da mercoledì. Le temperature aumenteranno giorno dopo giorno e si porteranno su valori sempre più elevati, con l’apice del caldo atteso tra giovedì e venerdì quando il clima si farà rovente. Di notte le temperature minime non scenderanno sotto i 21/23°C, di giorno i valori massimi potranno raggiungere localmente i 40°C in pianura, un po’ più fresco invece lungo la costa, mitigata dalla superficie del mare.



In particolare a Firenze e Pisa sono previste punte di 39°C giovedì prossimo, ad Arezzo 40°C tra giovedì e venerdì, a Livorno invece non più di 33°C giovedì. Entro il prossimo weekend questa intensa ondata di caldo africano potrebbe finalmente interrompersi, per l’ingresso di correnti più fresche dai quadranti settentrionali che ridimensionerebbero sensibilmente le temperature.